Объем безналичных операций с платежными картами в Азербайджане вырос почти впятеро

2018-03-30 15:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет объем безналичных операций с платежными картами в Азербайджане вырос в 4,8 раза, сказал первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев, слова которого приведены в распространенном ЦБА сообщении, на церемонии награждения банков по итогам конкурса, посвященного развитию безналичных расчетов, электронного банкинга и расширению электронной торговли.

По словам Гулиева, за последние годы были проведены целенаправленные мероприятия для увеличения безналичных платежей.

"В результате объем безналичных операций с платежными картами вырос в 4,8 раза, безналичных операций посредством POS-терминалов - в 4,6 раза, операций по электронной торговле - в четыре раза", - сказал Гулиев.

По данным Центрального банка Азербайджана, в январе 2018 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,1 миллиарда манатов. Общее число операций с платежными картами за этот период составило 8,1 миллиона.