В Баку состоялась церемония открытия Творческого центра Максуда Ибрагимбекова - ОБНОВЛЕНО

2018-03-31 00:16 | www.apa.az | 6

30 марта в Баку, в Ичеришехер состоялась церемония открытия Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.

Как сообщает АПА, в церемонии приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

С 30 марта в Ичеришехер начинает действовать Центр творчества народного писателя, выдающегося кинодраматурга и режиссера Максуда Ибрагимбекова. Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в здании Центра, оставила запись в памятной книге Центра творчества.

На церемонии выступили Первый вице-президент Мехрибан Алиева, супруга Максуда Ибрагимбекова – Анна Ибрагимбекова, первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

Выступившая на церемонии Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразив благодарность всем, кто принимал участие в создании этого Центра сказала: «Особую благодарность хочу выразить сотрудникам Фонда Гейдара Алиева. Потому мы все отнеслись с огромной любовью и большой ответственностью. Этот Центр должен был быть достоин имени Максуд муаллима. Было желание, помимо того, что конечно, прежде всего, мы постарались воссоздать исторический облик здания, реставрировать его так, чтобы воссоздать его исторический облик, создать внутри ту атмосферу, которую все время создавал сам Максуд муаллим. Как истинно талантливый человек, он генерировал такую позитивную энергетику, и уже единожды пообщавшись, она завораживала и хотелось быть рядом. Я очень надеюсь, что в этом доме, - еще раз хочу сказать, это абсолютно справедливо, что именно в этом доме мы открываем Центр творчества уважаемого Максуд муаллима - очень хочу, чтобы здесь была атмосфера именно та, которая понравилась бы ему, которой жил он и которую создавал он. Это место, мне кажется, будет местом для различных встреч талантливой молодежи, местом, где будут поддерживаться азербайджанские писатели, прозаики, где будут организовываться литературные вечера, поэтические вечера».

Отметим, что в 2016-2017 годах по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в здании Центра были проведены капитальная реставрация и консервация. На основании Распоряжения Президента Азербайджана от 1 февраля 2018 года отныне в этом здании будет функционировать Центр творчества Максуда Ибрагимбекова. Деятельность Центра творчества направлена на оказание поддержки молодым писателям, пропаганду азербайджанской литературы и культуры, создание креативной среды для творческой молодежи и сотрудничество с культурными организациями зарубежных стран.

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21:57

30 марта в Баку, Ичеришехер состоялась церемония открытия Творческого центра Максуда Ибрагимбекова.

Как сообщает АПА, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в здании Центра.

На церемонии выступили Первый вице-президент Мехрибан Алиева, супруга Максуда Ибрагимбекова – Анна Ибрагимбекова, первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.