В Москве прошла международная конференция, посвященная стратегическому партнерству между Россией и Азербайджаном

2018-03-31 02:51 | www.apa.az | 6

В Москве прошла международная конференция под названием «Основные принципы развития и укрепления стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном».

Как сообщает московский корреспондент АПА, в мероприятии, организованном азербайджанскими общинами России в Международном торговом центре принимали участие российские и азербайджанские парламентарии, бизнесмены, политические эксперты, ученые, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, посольства Азербайджана в России, представители общественности.

Открывая мероприятие, лидер азербайджанской общины в России Фазиль Гурбанов рассказал о важности международной конференции по азербайджано-российским отношениям.

Лидер диаспоры подчеркнул высокий уровень развития отношений между двумя странами: «Азербайджанско-российские отношения, основу которых заложили общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и президент России Владимир Путин успешно продолжаются сегодня президентом Ильхамом Алиевым и главой российского государства. Как вы знаете, президентские выборы в России только что закончились. Во время предвыборной кампании лидеры азербайджанских общин в регионах России обратились с просьбой о создании инициативной группы для поддержки кандидатуры Владимира Путина. Была создана инициативная группа для поддержки кандидатуры Путина. В ходе избирательной кампании инициативная группа провела в регионах России различные мероприятия. Российские азербайджанцы поддержали Владимира Путина на президентских выборах. В ближайшее время президентские выборы состоятся и в Азербайджане. Азербайджанцы, живущие в России, очень довольны развитием российско-азербайджанских отношений. Наши соотечественники желают, чтобы эта политическая линия продолжалась. Поэтому, будучи азербайджанской общиной России, мы призываем проживающих здесь граждан Азербайджана голосовать на выборах за Ильхама Алиева ради продолжения нынешней политической линии между двумя странами".