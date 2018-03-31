Эрдоган и Трамп обсудили Сирию и Ирак

2018-03-31 01:10 | www.oxu.az | 4

Президенты Турции Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ираке и борьбу с терроризмом, а также подтвердили союзнические отношения своих стран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в пятницу источник в администрации турецкого лидера.

«Два лидера провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последнее развитие ситуации в Сирии и Ираке, борьбу с терроризмом, подтвердили дух союзнических отношений между США и Турцией», — сказал источник.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГИЛ.

А.Б.

