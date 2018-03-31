В Баку перевернулись три грузовика

2018-03-31 04:25 | www.apa.az | 7

Сильный ветер стал причиной ряда ДТП в Баку.

Как сообщает АПА, на территории поселка Сахиль Гарадагского района потеряв управление, перевернулись грузовые автомобили марок "Scania", "Iveco" и "Hyundai".

Причем, первые два – грузовики с грузинскими и турецкими госномерами. Принадлежащий же одной из местных компаний "Hyundai" скатился в овраг возле шоссе.

Пострадавших при вышеупомянутых ДТП нет. Однако в связи с сильным ветром устранить их последствия пока не удалось.