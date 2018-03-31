Создан прототип экзоскелета для лыжников - ВИДЕО

2018-03-31 01:31 | www.oxu.az | 6

Американский стартап под названием Roam Robotics разработал прототип экзоскелета, предназначенного для любителей катания на лыжах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на N+1, представленный прототип экзоскелета состоит из рюкзака, в котором размещается блок питания, и двух конструкций, которые крепятся к ногам лыжника и работают с помощью мягких пневматических актуаторов.

При сгибании колена актуатор наполняется воздухом, и устройство таким образом работает в качестве амортизатора, смягчая напряжение в мышцах.

Как утверждают создатели, использование экзоскелета позволит лыжникам кататься дольше и быстрее, не испытывая чувства усталости. Вероятно, эта разработка может пригодиться и сноубордистам.

О сроках появления коммерческой версии экзоскелета для лыжников не сообщается, но его стоимость, по оценкам компании, составит примерно 2,5 тысячи долларов. Также подобные устройства можно будет сдавать в аренду на горнолыжных курортах.

А.Б.

