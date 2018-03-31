Франция сообщила о дальнейших отношениях с Россией

2018-03-31 01:41 | www.oxu.az | 6

Париж заинтересован в диалоге с Москвой по всем международным проблемам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, о б этом заявили в МИД Франции.

Данное заявление связано с решением России выслать четырех французских дипломатов в качестве ответной меры на такое же решение Парижа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Франция напоминает о своей приверженности и готовности к конструктивному диалогу с Россией по всему комплексу международных вопросов», — говорится в заявлении.

Указывается, что решение Москвы выслать французских дипломатов не стало неожиданностью для Парижа, но вызывает сожаление.

Принятое 26 марта МИД Франции решение о высылке четырех российских дипломатов в ведомстве объяснили «желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери».

А.Б.

