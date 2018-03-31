Обнаружен вредоносный код на крупных новостных сайтах

2018-03-31 02:00 | www.oxu.az | 4

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили опасный вредоносный код на нескольких крупных новостных сайтах, посещаемых пользователями из России.

Как передает Oxu.Az, сообщение об этом было опубликовано на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, обнаружить вирус на главных страницах неназваных новостных сайтов удалось благодаря системе поведенческого анализа, в основе которой лежит технология машинного обучения.

Когда пользователь заходил на сайт, встроенный скрипт перенаправлял его на серверы хакеров и при помощи эксплойта для браузера Internet Explorer, известного под названием VBScript Godmode, на компьютер жертвы попадал вирус.

«Основным модулем, т. е. полезной нагрузкой, является печально известный банковский троянец Buhtrap, первые версии которого появились еще в 2014 году. В связке с подгружаемыми модулями зловред дает атакующим полный контроль над зараженной системой.

Конечной целью злоумышленников, стоящих за Buhtrap, является кража денег со счетов юридических лиц, поэтому их целью являются компьютеры финансовых работников различных организаций», - говорится в сообщении компании.

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что попыток заражения было несколько сотен. При этом атаки были направлены в основном на Россию, несколько попыток атак были также зафиксированы в Казахстане и на Украине, передает ТАСС.

Чтобы избежать угрозы, в «Лаборатории Касперского» посоветовали специалистам по кибербезопасности обратить особое внимание на защиту рабочих станций сотрудников финансовых отделов: установить последние обновления (вредоносный код распространяется с использованием уязвимости 2016 года), запретить запуск утилит удаленного администрирования на их компьютерах, если это возможно, и установить антивирус.

А.Б.

