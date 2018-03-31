Число жертв в секторе Газа возросло до 17 - ОБНОВЛЕНО-1

2018-03-31 06:03 | www.apa.az | 6

Число погибших палестинцев в ходе столкновений с израильской армией на границе между Израилем и сектором Газа составляет по меньшей мере 17 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур

«На данный момент известно, что были убиты более 17 палестинцев, включая детей моложе 16 лет, и почти 1,5 тыс. раненых», сказал Р.Мансур.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая.

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23:44

Израильскими военными в ходе столкновений в пятницу, которые начались в восточной части оккупированного сектора Газа на границе с Израилем, были убиты 16 палестинцев.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на данные палестинского министерства здравоохранения.

По последней информации, в результате стычек палестинцев с военными и полицией ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов. Кроме того израильская армия нанесла несколько артиллерийских ударов по отдельных объектам исламского движения ХАМАС,, а также по позициям палестинской группировки "Исламский Джихад", расположенным в анклаве.

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20:43

По меньшей мере 11 палестинцев погибли, более 600 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

"Общее число убитых в столкновениях с утра достигло 11 человек", - обновил данные о потерях официальный представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

Израильтяне признают применение огнестрельного оружия и возлагают ответственность за кровопролитие на организаторов, среди которых правящее в анклаве движение ХАМАС.