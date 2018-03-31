Российский депутат обратился к азербайджанским бизнесменам

2018-03-31 06:41 | www.apa.az | 6

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев обратился к азербайджанским предпринимателям, ведущим свой бизнес в России.

Как сообщает московский корреспондент АПА, выступивший в Москве на конференции «Основные принципы развития и укрепления стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном» Д.Савельев призвал деловых людей помочь осветить в российских СМИ тему об отношении к русскому языку в Азербайджане.

«Мой коллега из Азербайджана Михаил Забелин рассказал, с какой заботой относятся в его стране к русскому языку, литературе и культуре. Ни в одной из постсоветских стран такая тенденция не наблюдается. Я вас уверяю, большинство россиян об этом не знает. Поэтому важно, чтобы эта тема освещалась в российских СМИ, телеканалах и т.д.. Пользуясь случаем, призываю азербайджанских предпринимателей, делающих свой бизнес в России, оказать материальное содействие в связи с этим вопросом», сказал Д.Савельев.