Британский военнослужащий погиб в Сирии - СМИ

2018-03-31 01:54 | www.trend.az | 6

Британский военнослужащий погиб в Сирии в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в ходе операции под командованием США. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании, передает ТАСС.

"С большим прискорбием мы должны подтвердить, что военнослужащий вооруженных сил Соединенного Королевства погиб в Сирии вчера в результате [срабатывания] самодельного взрывного устройства", - цитирует телеканал представителя британского министерства обороны. "Когда произошел инцидент, он вместе с американскими военными принимал участие в операции против группировки " ИГ ", - отметили в ведомстве.