Михаил Забелин: “К сожалению, в России не придали значения возведению в Армении памятника фашисту Нжде”

2018-03-31 07:15 | www.apa.az | 4

«В Армении установили памятник фашисту Гарегину Нжде. Ни в мире, ни в России этому не придали особого значения».

Как сообщает московский АПА, об этом сказал председатель Русской общины в Азербайджане, депутат парламента Михаил Забелин в ходе состоявшейся в Москве конференции «Основные принципы развития и укрепления стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном».

М.Забелин отметил, что в России равнодушно отнеслись к возведению памятнику Г.Нжде: «В Армении установили памятник подручному Гитлера, осужденному советским судом Гарегину Нжде. Если бы нечто подобное произошло в Азербайджане, весь мир ополчился бы против нас. К большому сожалению, российская сторона этого практически не заметила».

Глава Русской общины также отметил благоприятные отношения, которые связывали руководимую им организацию с ликвидированным в России Всероссийским Азербайджанским Конгрессом (ВАК). «У нас имелись весьма позитивные отношения. Надеюсь, после создания новой диаспорской структуры, мы будем тесно сотрудничать и с ней», сказал М.Забелин.