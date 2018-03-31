Эксперт: “В ближайшее время товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет рекордного уровня”

2018-03-31 07:41 | www.apa.az | 6

В ближайшее время товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет рекордного уровня.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил, выступая в Москве на конференции «Основные принципы развития и укрепления стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном» эксперт по экономике Юрий Щедрин.

Выступая на форуме с докладом «Экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном» эксперт отметил, что в 2017 году товарооборот между двумя странами превысил 2,6 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с 2016-ым годом на 34%. «В январе 2018 года было зафиксировано 45-процентное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это очень хороший показатель. Надеюсь, что в ближайшем будущем торговый оборот между Россией и Азербайджаном достигнет рекордного уровня».

Ю.Щедрин напомнил, Азербайджан протянул руку помощи России, когда она столкнулась с экономическими санкциями со стороны Запада. «Азербайджан поддержал Россию. Начался приток сельскохозяйственных товаров из Азербайджана в российский рынок » - сказал он.

Эксперт также отметил, что обе страны охотно инвестируют в экономики друг друга. «Сегодня в Азербайджане работают около 700 российских компаний. Из них 300 со стопроцентным российским капиталом. Сегодня Россия и Азербайджан реализовывают крупномасштабные совместные проекты, в том числе по проекту международного транспортного коридора «Север-Юг». Этот проект откроет России кратчайший путь к Индийскому океану. Проект «Север-Юг» значительно повышает также и значимость Азербайджана как транзитной страны региона», подчеркнул Ю.Щедрин.