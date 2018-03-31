На основных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения

2018-03-31 02:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдаемой в столице, на всех полосах двух автомагистралей Баку – от проспекта Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и от Зыхского круга до Международного аэропорта Гейдар Алиев - на 20 км/ч снижена скорость движения.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, целью снижения допустимой скорости является обеспечение безопасности движения на дорогах.

Агентство рекомендует водителям соблюдать установленные ограничения.