Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Газе

2018-03-31 03:11 | www.trend.az | 5

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по ситуации в секторе Газа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.

В пятницу вечером члены СБ ООН по инициативе Кувейта собрались для обсуждения ситуации в секторе Газа в связи со столкновениями с израильскими военными. Закрытые консультации были запланированы на 18.30 (01.30 мск), однако встреча так и не началась. В течение часа дипломаты сообщили, что состоится открытая встреча по этой теме. Ожидается, что заседание начнется в ближайшие 15 минут.