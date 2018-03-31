Спецпрокурор США вызвал известного сторонника Трампа на допрос

2018-03-31 03:57 | www.trend.az | 5

Американский профессор Тед Мэллок, являющийся известным сторонником президента США Дональда Трампа и поддерживавший его в ходе избирательной кампании, вызван повесткой аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера на допрос. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC, передает ТАСС.

По ее данным, Мюллер, проводящий расследование предполагаемого сговора между помощниками Трампа и представителями России, хочет допросить Мэллока по поводу его связей с предвыборной кампанией республиканца.

Как сообщил телеканал, Мэллок был задержан недавно сотрудниками ФБР в аэропорту Бостона (штат Массачусетс). Сам профессор рассказал, что агенты задавали ему вопросы о сотрудничестве с избирательным штабом Трампа, а также о его отношениях с экс-советником республиканца в период предвыборной кампании Роджером Стоуном.