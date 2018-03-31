В Саудовской Аравии заявили о необходимости присутствия США в Сирии

2018-03-31 05:07 | www.trend.az | 5

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что считает необходимым присутствие американского военного контингента в Сирии, сообщается в интервью политика изданию Time, передает РИА Новости.

"Мы считаем, что американские войска должны остаться как минимум в среднесрочной, если не долгосрочной перспективе", - сказал Мухаммед бен Салман Аль Сауд. По его словам, выход американских вооруженных сил из страны означал бы потерю важного узла в Сирии.

"Этот коридор мог бы многое сделать для региона", - сказал принц в интервью.