ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа

2018-03-31 06:03 | www.trend.az | 4

ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации, сложившейся в секторе Газа на границе с Израилем. Об этом сообщил в пятницу помощник генсека всемирной организации по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун, передает ТАСС.

По его словам, ситуация в Газе "может ухудшиться в ближайшие дни". "Израиль должен придерживаться своих обязательств в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом, - приводит слова помощника генсека ООН агентство Reuters. - Смертоносные силы должны применяться лишь в качестве самой крайней меры, а любые случаи гибели должны быть расследованы властями".

Reuters также приводит слова американского дипломата в ООН Уолтера Миллера, который заявил, что США "глубоко огорчены" случаями гибели в секторе Газа. "Мы призываем вовлеченные стороны предпринять шаги с тем, чтобы снизить напряженность и риск новых столкновений", - отметил он. По его словам, те, кто "использует протесты в качестве прикрытия для подстрекательства к насилию, подвергают опасности невинные жизни".