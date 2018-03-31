В Кемерово передали гумпомощь из Азербайджана

2018-03-31 09:13 | www.oxu.az | 8

Фонд Гейдара Алиева собрал около 1,8 тонны гуманитарной помощи для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 64 человека.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ТАСС в администрации Кемеровской области.

«Собрано около 1,8 тонны (гуманитарной помощи - прим.). В основном это пищевые продукты», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, при пожаре погибло 64 человека, из них - 41 ребенок.