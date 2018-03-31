Сын чиновника устроил аварию в центре Баку – ФОТО + ВИДЕО

2018-03-31 09:29 | www.oxu.az | 7

В Насиминском районе города Баку водитель, проехавший на красный свет светофора, совершил аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Эльвин Адыгезалов, водитель автомобиля BMW с государственными номерными знаками «10 – LJ– 600», проехал на красный свет светофора на проспекте Рашида Бехбудова.

В результате этого в него врезался автомобиль Эльвина Аскерова Nissan Sunny, ехавший по улице 28-го Мая. Один из пассажиров BMW получил тяжелые травмы. По словам очевидцев происшествия, Эльвин Адыгезалов был в состоянии алкогольного опьянения и не подчинался требованию дорожной полиции остановить машину.

Насиминское РУП ведет расследование по факту.

Э. Адыгезалов является сыном высопоставленного чиновника Государственного Таможенного Комитета Нусрета Адыгезалова.

Тот же человек несколько месяцев назад, находясь в нетрезвом состоянии, совершил автохулиганские действия на проспекте Гейдара Алиева. Он не подчинился требованию дорожной полиции остановить машину и заехав на территорию города, исполнял маневры опасные для жизни граждан. Водитель был задержан и привлечен к административной ответственности. Суд арестовал его на 15 суток.