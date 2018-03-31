Трамп заморозил предназначенные для восстановления Сирии средства-СМИ

2018-03-31 06:36 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники США, передает РИА Новости.

В четверг Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом заботятся". Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что не располагает информацией о планах Трампа по "выходу из Сирии".

По данным источников, Белый дом дал распоряжение госдепартаменту приостановить выделение данных средств.