SOCAR вводит в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод в Турции

2018-03-31 07:42 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в рамках своего визита в Турцию посетил нефтехимический комплекс Petkim, а также нефтеперерабатывающий завод STAR, который будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года, сообщили Trend в компании.

Цель визита - ознакомление с ходом реализации проектов, осуществляемых компанией в районе Алиага.

Руководство компании побывало в здании, откуда осуществляется общее управление всеми дочерними компаниями SOCAR в Алиага. После ознакомления со зданием там было проведено совещание, посвященное текущему состоянию турецких активов SOCAR, а также планам компании на будущее.

Было отмечено, что в результате мер по оптимизации, затронувших производственные процессы, цепочку поставок и другие сферы в минувшем году экономия по Petkim составила 48 млн.долларов США. С момента перехода под управление SOCAR в 2008 году к концу 2017 года чистая прибыль компании Petkim возросла в 9,2 раза, а стоимость ее акций увеличилась в 8,7 раза.

На совещании руководство SOCAR было проинформировано, что строительные работы на нефтеперерабатывающем заводе STAR, который будет синергирован с SOCAR по цепочке создания стоимости, завершены на 99 процентов. В сентябре текущего года на заводе будет проведен сбыт, а в декабре – условный прием первой продукции. Производственная мощность предприятия предусмотрена на уровне 10 миллионов тонн в год. На НПЗ STAR ежегодно будет производиться 4,8 млн тонн дизельного топлива, 1,6 млн тонн авиационного топлива, 1,6 млн тонн нафты, а также сжиженный природный газ, смешанный ксилол, HRON, нефтяной кокс и сера. Большая часть продукции завода, в том числе нафта, будет использоваться в качестве сырья для Petkim, что будет играть важную роль в снижении общих затрат. В целом основная часть продукции завода предназначена для внутреннего рынка Турции, остальная часть пойдет на экспорт.Основная часть работ, которая будет проведена по STAR в этом году, коснется оцифровки производственных процессов.

Выступая на совещании Ровнаг Абдуллаев отметил, что топливная продукция завода STAR будет реализовываться на обладающем огромным потенциалом турецком рынке.

«Таким образом, наряду с дополнительными доходами для Азербайджана, деятельность НПЗ STAR будет способствовать созданию новых рабочих мест в братской Турции, а также частичному замещению импорта внутренним производством», -сказал он.