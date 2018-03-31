Азербайджан начал поставки для нового завода BMW в Германии

2018-03-31 08:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский технологический парк (STP) осуществил поставку первой партии оцинкованной металлопродукции в Германию, сказали Trend в STP.

По словам собеседника агентства, металлопродукция закупается для строительства нового завода автомобильной компании BMW в городе Кельн.

«Контракт на поставку первой партии металлопродукции в Германию был подписан с компанией подрядчиком DMT Foundry GmbH. В настоящее время ведутся переговоры о поставках очередной партии», - сказали в STP.

Завод горячего цинкования STP имеет девять ванн для обработки материалов. Для процесса погрузки и разгрузки используются краны мощностью 6,3 тонны для каждой ванны. После очистки от пыли и грязи материалы переводят в первую зону загрузки.

Обезжиривание поверхности металла осуществляется в первой ванне с обезжиривающим химическим веществом - Keboclean VZS.

Чтобы получить хорошее качество цинкования поверхности металлов подвергаются воздействию раствора HCL в трех параллельных ваннах.