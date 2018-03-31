Россия намерена поставлять в Армению оружие на 100 миллионов долларов

2018-03-31 09:49 | www.oxu.az | 7

Поставки Россией оружия Армении по новому кредиту в 100 миллионов долларов, одобренному правительством республики осенью 2017 года, начнутся в 2018 году.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг сообщил журналистам на выставке ArmHiTec замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Они предусмотрены на 2018 год», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соглашение о выделении экспортного кредита было подписано 24 октября 2017 года.

Он будет направлен на поставку продукции военного назначения российского производства.

Кредит предоставляется Армении под 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Согласно договору, Ереван должен воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.

В июне 2015 года Россия также подписала соглашение с Арменией о предоставлении государственного экспортного кредита на 200 млн долларов на финансирование поставок российского вооружения.

По условиям договоренности, на погашение кредита дается 13 лет с трехлетним льготным периодом под 3% годовых.