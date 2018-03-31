ВС Армении с использованием крупнокалиберных пулеметов нарушили режим прекращения огня 101 раз

2018-03-31 10:06 | www.apa.az | 7

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 101 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым и Джафарли Газахского района, Агдам, Агбулаг и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.