В Азербайджане пошел снег

2018-03-31 10:04 | www.oxu.az | 8

Со вчерашнего вечера в северном регионе Азербайджана погодные условия резко изменились, выпал снег.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в горных участках Губинского и Гусарского районов высота снежного покрова составила 26 см. Температура воздуха составила 1-6 градусов мороза.



В селе Хыналыг Губинского района высота снежного покрова составила 26 см, в селе Гырыз – 17 см, в селе Ляза Гусарского района – 20 см. Высота снежного покрова в центральных участках Губинского и Гусарского районов составила 3-9 см.