В Баку выросла стоимость товаров и услуг

2018-03-31 10:14 | www.oxu.az | 7

В январе-феврале 2018 года на потребительском рынке с целью удовлетворения потребностей населения было реализовано продукции и оказано услуг на 3782,3 млн манатов, что на 2,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Oxu.Az, 95,3 процента от общего объема проданной продукции и оказанных услуг пришлись на ненефтяной сектор.

В этом секторе розничный товарооборот и стоимость платных услуг по сравнению с прошлым годом выросли в реальном выражении на 2,6 процента и составила 3605,9 млн манатов.

За два месяца текущего года на предприятиях со статусом юридического лица было реализовано продукции и оказано услуг на 1166,3 млн манатов, что на 8,7 процента больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Л.А.

