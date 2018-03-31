В Таджикистане обсуждают порядок пребывания граждан страны в Казахстане

2018-03-31 09:21 | www.trend.az | 6

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Нурулло Махмадуллозода прокомментировал положения Соглашений между правительствами Таджикистана и Казахстана о миграции в беседе с корреспондентом таджикским новостным агентством «Ховар».

В ходе официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Казахстан 14-15 марта 2018 года были подписаны Соглашения между правительствами двух стран о реадмиссии, Исполнительный протокол о порядке реализации Соглашения о реадмиссии и Соглашение о порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан.

В соответствии с Соглашением между правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Казахстан о реадмиссии и Исполнительным протоколом, уполномоченные органы сторон, согласно установленному порядку и условиям, осуществляют прием и передачу граждан, которые нарушили действующее национальное законодательство на территории государств сторон.

На основании Соглашения о порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан, граждане государств при въезде на территории обеих государств освобождаются от обязанности регистрации (постановка на учет по месту пребывания) в компетентных органах в течение 30 календарных суток со дня въезда. Регистрация граждан государств обеих сторон производится на срок, не превышающий 90 суток с момента пересечения Государственной границы.