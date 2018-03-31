В Москве прошёл День кыргызских товаров

2018-03-31 09:28 | www.trend.az | 7

В Москве состоялось открытие «Дня кыргызских товаров» с участием министра экономики КР Артема Новикова и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Ильи Торосова, в рамках проведения очередного 20-го заседания межправительственной российско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщает кыргызское новостное агентство Кабар.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики КР, данная акция является одним из направлений практической реализации достигнутых договоренностей в сфере развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Мероприятие прошло для привлечения внимания к товарам кыргызского производства и повышения узнаваемости отечественной продукции в торговых сетях Российской Федерации и формирования интереса российских покупателей к кыргызской продукции, как высококачественной органической продукции по доступным ценам.

Проведение данной акции также подразумевает, что каждый желающий посетитель супермаркета «Перекресток» может попробовать продукцию Кыргызстана и получить информацию о продукции.