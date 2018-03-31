В Азербайджане открылось посольство Венесуэлы

2018-03-31 10:30 | www.apa.az | 8

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Согласно информации, начальник Управления государственного протокола МИД, посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах посольства Венесуэлы в Азербайджане Педро Аргениса Санчеса Флореса.

Педро Флорес передал азербайджанской стороне письмо главы МИД Венесуэлы об открытии посольства в Баку.

Посол Парвин Мирзазаде отметил, что Азербайджан приветствует решение об открытии в Баку посольства Венесуэлы. Посол также подчеркнул, что этот шаг будет способствовать развитию связей между двумя странами.

В ходе встречи стороны также обсудили ход подготовки к проведению в Баку 3-6 апреля 2018 года заседания в рамках Движения неприсоединения, а также передаче в 2019 году председательства в этой организации от Венесуэлы к Азербайджану.