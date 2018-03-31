Bakcell поддерживает цели в области устойчивого развития

2018-03-31 09:47 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell стала партнером радиопередачи «Глобальные цели», выпускаемой ASAN Radio и представительством ООН в Азербайджане.

Основной целью радиопередачи является повышение уровня осведомлённости общества о целях в области устойчивого развития, а также информирование общественности о проектах, осуществляемых для достижения планов на период до 2030 года, а также об ответственности, возлагаемой на различные структуры и граждан, в связи с обеспечением устойчивого развития.

Отметим, что в сентябре 2015 года, мировые лидеры согласовали 17 Целей в области устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подразумевает объединение усилий, направленных на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы никто не был забыт.

В рамках вышеуказанного партнерства, при поддержке компании Bakcell, в апреле 2018 года на ASAN Radio (100 FM) будут выпущены в эфир 4 радиопередачи.

Очередной выпуск радиопередачи, посвященной целям в области устойчивого развития, будет транслироваться на радиостанции ASAN Radio в 18:20, 2 апреля 2018 года. В передаче примут участие аналитик по коммуникациям и связям с общественностью ПРООН в Азербайджане Арзу Джафарли, заместитель председателя Совета прессы Азербайджана Мушфиг Алескерли, а также журналист и тренинг-координатор общественного объединения Internews Azerbaijan Улькер Гурбанзаде. Гости программы обсудят роль средств массовой информации в продвижении и пропаганде целей в области устойчивого развития в Азербайджане.

Повтор передачи можно будет прослушать 4 апреля (в 11:05) и 6 апреля (в 14:05) на ASAN Radio.

Нужно отметить, что недавно в Азербайджане был впервые проведен тренинг на тему "Журналистика и цели устойчивого развития". Основной целью данного тренинга, являлось повышение уровня навыков местных журналистов, блоггеров, влоггеров и других творческих личностей для подготовки статей, репортажей, теле и радиопередач, а также социальных видеороликов о целях в области устойчивого развития для СМИ и социальных медиа.