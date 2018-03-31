Армяне пустили в ход пулеметы

2018-03-31 10:44 | www.oxu.az | 8

Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 101 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым и Джафарли Газахского района, Агдам, Агбулаг и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.