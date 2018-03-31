Профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана превысил $7 млрд

2018-03-31 09:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2017 году составил 1,7 миллиарда долларов США, следует из платежного баланса Центрального банка страны, обнародованного в субботу.

Для сравнения 2016 год Азербайджан завершил с дефицитом счета текущих операций платежного баланса в 1,36 миллиарда долларов.

Согласно платежному балансу, профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана составил 7,4 миллиарда долларов. По итогам 2016 года этот показатель был равен 4,4 миллиарда долларов.

При этом профицит текущего счета по нефтегазовому сектору полностью покрывает дефицит счета по ненефтяному сектору в 5,7 миллиарда долларов, который по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократился на 56 миллионов долларов.

Дефицит финансового счета по итогам прошлого года составил 201,4 миллиона долларов, что в 13,7 раза меньше аналогичного показателя на конец 2016 года.

Анализ платежного баланса по секторам показал, что, как и в предыдущие годы, в течение отчетного периода внешнеэкономические операции в нефтегазовом секторе имели положительное сальдо, а в ненефтяном секторе - отрицательное.