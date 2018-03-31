СМИ: Досмотр самолета "Аэрофлота" не связан с расследованием дела Скрипаля

2018-03-31 09:57 | www.trend.az | 7

Досмотр самолета "Аэрофлота", который был произведен в пятницу сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, не был связан с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом газете The Daily Telegraph заявили источники в британском правительстве, передает РИА Новости.

Как сообщает издание, они отметили, что досмотр был обычной проверкой воздушного средства, прибывающего рейсом из "страны высокого риска".

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".