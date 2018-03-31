В Туркменистане назначены руководители парламентских комитетов

2018-03-31 10:00 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В соответствии с постановлениями Меджлиса (парламента) Туркменистана назначены руководители парламентских комитетов, говорится в сообщении туркменского правительства.

Эшшаев Юсупгулы избран председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по защите прав и свобод человека; Маммедов Ресулберды - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по законодательству и его нормам; Джораев Сердар - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по экономическим вопросам; Ашыров Гурбанмырат - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по социальной политике.

Розыев Гахрыман избран председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодёжной политике; Сейдибаев Азат - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу; Туваков Мердан - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по международным и межпарламентским связям; Гурбанов Максатберди - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по работе с органами местной представительной власти и самоуправления.