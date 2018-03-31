В Азербайджане открылось посольство Венесуэлы

2018-03-31 11:04 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане открылось посольство Венесуэлы.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МИД.

По информации, начальник Управления государственного протокола МИД, посол Пярвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Венесуэлы Педро Аргениса Санчеса Флореса.

В ходе встречи было вручено письмо министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса Монсеррата министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову об открытии в Баку посольства и назначении Педро Аргениса Санчеса Флореса временным поверенным в делах.

П.Мирзазаде поприветствовал решение об открытии в Азербайджане посольства Венесуэлы, отметил, что это внесет вклад в развитие связей между странами.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку к заседанию Движения неприсоединения, которое состоится в Баку 3-6 апреля, переход председательствования в Движении неприсоединения от Венесуэлы к Азербайджану в 2019 году.