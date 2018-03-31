Избран спикер парламента Туркменистана

2018-03-31 10:07 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана шестого созыва единогласно избрана Гульшат Маммедова, говорится в сообщении туркменского правительства.

Согласно Конституции Туркменистана кандидат на эту высокую государственную должность избирается путём тайного голосования.

Маммедова выдвигалась, как депутат избирательного округа №7 «Гунеш» города Ашхабада.

В сообщении сказано, что новый глава парламента выразила глубокую признательность за оказанное доверие и заверила, что не пожалеет сил во имя благополучия Туркменистана, претворения в жизнь политики прогрессивных реформ.