Избран спикер парламента Туркменистана

2018-03-31 10:07 | www.trend.az | 8
АШХАБАД /Trend/ - Председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана шестого созыва единогласно избрана Гульшат Маммедова, говорится в сообщении туркменского правительства.
Согласно Конституции Туркменистана кандидат на эту высокую государственную должность избирается путём тайного голосования.
Маммедова выдвигалась, как депутат избирательного округа №7 «Гунеш» города Ашхабада.
В сообщении сказано, что новый глава парламента выразила глубокую признательность за оказанное доверие и заверила, что не пожалеет сил во имя благополучия Туркменистана, претворения в жизнь политики прогрессивных реформ.