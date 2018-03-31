В России задержан глава «Абшерона»

2018-03-31 11:11 | www.oxu.az | 8

В Архангельске арестован азербайджанский бизнесмен, владелец кафе «Абшерон» Арастун Меджидов.

Как передает Oxu.Az, его обвиняют в организации незаконной миграции.

Отметим, что 7 февраля депутат Архангельской городской думы Гусейн Алиев получил срок в колонии за взятку в 400 тыс. руб. Как сообщает региональный Следственный комитет, Г.Алиев за вознаграждение планировал выдать удостоверение помощника депутата.

По данным следствия, с ноября 2016 года по январь 2017 года Алиев получил через своего помощника взятку за выдачу «заинтересованному лицу» удостоверения помощника депутата гордумы. Как сообщают источники, удостоверение мог запросить Арастун Меджидов.

Также добавим, что местные жители не раз обращались с жалобой на кафе «Абшерон» из-за постоянного шума и антисанитарии.