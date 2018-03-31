Химическая отрасль Туркменистана ориентирована на экспорт

2018-03-31 10:20 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в субботу стартовала международная конференция «Химическая отрасль Туркменистана на пути прогресса»: в ходе форума будут рассмотрены перспективы производства минеральных удобрений и другой продукции, укрепление и расширение партнерских связей, обмен опытом, подготовка кадров.

Мероприятие рассчитано на укрепление экономического потенциала страны и расширение экспортных возможностей отрасли. Свое приветствие участникам конференции направил президент Гурбангулы Бердымухамедов.

"Без продукции химической индустрии невозможно представить повседневную жизнь людей, экономический рост страны. Именно поэтому, с учётом важных задач, стоящих перед отраслью, государством прилагаются колоссальные усилия для обеспечения деятельности отечественной химической промышленности, а в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, прежде всего, путём создания крупных современных предприятий и модернизации имеющихся производств", говорится в обращении.

В мероприятии примут участие представители около сорока зарубежных компаний и фирм, в том числе - «Mitsubishi Corporation» и «Kawasaki Plant Systems Ltd» (Япония); «Samsung» и «LG International Corporation» (Южная Корея); «Shell International B.V.» (Нидерланды); «Man Diesel & Turbo SE» (Германия); «Haldor Topsoe A/S» (Дания); «Oxbow Sulphur & Fertilizer S.a.r.l.» (Швейцария). В структуру государственного концерна «Туркменхимия» входят десять производств. Основная продукция, производимая предприятиями отрасли, предназначена для агропромышленного комплекса страны.

Газета «Нейтральный Туркменистан» в субботу отмечает, что аммиачно-карбамидные комплексы успешно эксплуатируются в городах Теджен и Мары. На основе заключенного контракта с консорциумом компаний «Mitsubishi Corporation» (Япония) и «GAP Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret A.Ş.» (Турция) завершается строительство третьего по счету крупного аммиачно-карбамидного комплекса мощностью 1155 000 тонн карбамида в год в городе Гарабогаз Балканского велаята (области). «Туркменхимия» ведёт работу по освоению выпуска калийных удобрений.