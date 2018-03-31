Обнародованы погодные условия на территории Азербайджана

2018-03-31 11:25 | www.apa.az | 8

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, как было проинформировано заранее, на территории страны с полудня 30 до утра 31 марта наблюдались нестабильные погодные условия, были грозы и дожди, в горных районах выпал снег. В некоторых районах, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдался сильный северо-западный ветер.

Количество выпавших осадков на Большом Кавказе составило 11-98, в районах Центрального Арана - 3-59, на Малом Кавказе - 12-28, в Гянджа-Газахской зоне 4-50, в Нахчыванской АР – 3-19, в Лянкяран-Астаринской зоне – 4-9, в Баку и на Абшеронском полуострове – 1.0 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 26 см, Шахдаге – 24 см, Гырызе – 17 см, Гусаре – 13 см, Алтыагадже – 11 см, в Халтане - 8 см, Губе – 3 см.