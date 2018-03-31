Названы фактические погодные условия

2018-03-31 11:27 | www.oxu.az | 8

30 марта в течение дня до утра 31 марта погодные условия на территории страны были нестабильными, наблюдался гром, временами дожди, в горных районах выпал снег, местами интенсивный.

Об этом Oxu.Az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых районах, на Абшеронском полуострове и в морском районе Абшерона дул сильный северо-западный ветер.

Количество выпавших осадков на Большом Кавказе составило 11-98 мм, в районах Центрального Арана - 3-59, в Гянджа-Газахской зоне – 4-50 мм, на Малом Кавказе 12-28 мм, в Нахчыванской АР 3-19 мм, в Ленкорано-Астаринской зоне 4-9 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 26 см, в Шахдаге – 24 см, в Гырызе – 17 см, в Гусаре – 13 см, в Алтыагадже – 11 см, в Халтанде – 8 см, в Губе – 3 см.