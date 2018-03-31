Китай вывел на орбиту три оптических спутника

2018-03-31 10:21 | www.trend.az | 7

Китай успешно запустил и вывел на заданную орбиту три оптических спутника. Как сообщает Центральное телевидение Китая, запуск состоялся в субботу в 11:22 по местному времени с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси), передает ТАСС.

Три запущенных аппарата созданы на базе введенного в эксплуатацию в апреле 2013 года спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением "Гаофэнь-1". Установленная на них оптика позволяет производить цветную съемку с разрешением в 2 м. Спутники предназначены, в частности, для сбора данных о природных ресурсах.