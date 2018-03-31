Орхан Мамедов: Наша задача - превратить МСП в основную движущую силу экономики Азербайджана (ФОТО)

2018-03-31 10:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку прошло мероприятие “Бизнес инкубаторы - успешная платформа в развитии малого предпринимательства”, организованное министерством экономики Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, высших учебных заведений, технопарков, бизнес-инкубаторов, стартапов и эксперты.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов отметил, что развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), будучи составной частью успешной экономической политики страны, всегда находились в центре внимания правительства.

“Основная цель проводимых в этом направлении реформ - превратить малое и среднее предпринимательство в основную движущую силу развития экономики Азербайджана”, - сказал Мамедов.

Исполнительный директор напомнил, что для обеспечения последовательности проводимых реформ, а также внедрения эффективной координации и модернизации системы регулирования предпринимательской деятельности, повышения роли МСП в экономике страны и повышения их конкурентоспособности, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2017 года было создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства.

По словам Мамедова, агентство будет заниматься организацией, координированием, оценкой и регулированием “Домов малого и среднего предпринимательства”, которые по принципу “единого окна” будут оказывать предпринимателям ряд услуг государственных органов и организаций.

Деятельность Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, отметил Мамедов, будет проводиться в трех направлениях.

Первое направление охватит меры по поддержке существующих предприятий, обеспечению их выхода на зарубежные рынки, предоставлению бизнесу услуг госорганов и организаций по принципу “единого окна”.