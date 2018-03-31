Назван самый «безработный» район Баку

2018-03-31 11:39 | www.oxu.az | 8

В феврале 2018 года число официально зарегистрированных безработных в Баку составило 19 111 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Управление Баку по статистике, больше всего безработных было зарегистрировано в Хатаинском районе 3537 человек.

Большинство получающих пособие по безработице проживают в Насиминском районе. Из 2 771 безработных пособие получают 1 337 человек.

Отметим, что из 19 111 безработных пособие получают 3688. Среднемесячная сумма пособия по безработице составляет 406,98 маната.

7279 из обладателей статуса безработных – женщины.

Спрос на рабочую силу в конце февраля в Баку составил всего 4104 человек, 3816 из них – рабочие.

Л.А.

