В Губе проведено шествие, посвященное 100-летию геноцида азербайджанцев

2018-03-31 11:41 | www.apa.az | 6

В Губе проведено шествие к мемориальному комплексу геноцида в связи со 100-летием геноцида, учиненного армянскими дашнаками совместно с большевиками в отношении азербайджанцев.

Как сообщает северное бюро АПА, в шествии приняли участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, депутаты, представители науки, религиозные деятели, представители общественности Губинского и близлежащих районов, а также приехавшие из Баку и других районов лица, представляющие различные организации.

Участники шествия озвучили лозунги «Мы не забыли о геноциде 31 марта!», «Международное сообщество должно дать политическую и юридическую оценку армянскому терроризму!», «Нет терроризму!».

Сегодня в Губинском мемориальном комплексе геноцида также ожидается проведение республиканской научной конференции на тему «Уроки геноцида».

Отметим, на месте захоронения людей, зверски убитых армянскими агрессорами и погребенных в общей могиле, были проведены некоторые работы по реконструкции. Наряду с азербайджанцами, в соответствии с национальными и религиозными традициями были преданы земле останки людей других национальностей. Место захоронения было покрыто куполом с защитной целью.

Массовое захоронение в Губе было обнаружено 1 апреля 2007 года во время земляных работ. В результате исследования захоронения сотрудниками Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана в нем были обнаружены останки более 400 человек. Более 50-ти из них были дети, более 100 женщины, а остальные пожилые мужчины. Наряду с азербайджанцами армяне зверски убили и похоронили в массовом порядке представителей других этнических групп.

Губинский мемориальный комплекс геноцида был создан при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и 18 сентября 2013 года состоялось его открытие. В комплексе есть фотографии, на которых запечатлены виды Губы начала XX века, а также проводимые в то время работы по благоустройству. Многие из них отражают образ жизни населения того периода. На специальной карте, установленной на сенсорном мониторе, можно получить информацию на нескольких языках об актах геноцида, совершенного армянами в отношении нашего народа в разных регионах республики.