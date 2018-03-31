Fitch: Подтверждение рейтингов Альфа-Банка Казахстан отражает стабильные финансовые показатели

2018-03-31 10:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») АО ДБ Альфа-Банк (Казахстан) (далее – «Альфа-Банк Казахстан») на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch.

«Подтверждение рейтингов Альфа-Банка Казахстан отражает стабильные финансовые показатели, подкрепляемые относительно низкой стоимостью фондирования и приемлемым качеством активов, а также существенным запасом капитала, стабильной базой фондирования и значительной ликвидностью», – говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению агентства, рейтинги банка сдерживаются ограниченной в настоящее время клиентской базой банка и существенным аппетитом к росту, в особенности в области необеспеченного розничного кредитования, что может увеличить кредитные риски.

«Качество активов банка подкрепляется существенным низкорисковым портфелем облигаций и межбанковских размещений, в основном инвестиционного уровня (50 процентов от всех активов на конец 2017 года), и кредитным портфелем (43 процентов) приемлемого качества», – пишет Fitch.

По словам агентства, неработающие кредиты у Альфа-Банка Казахстан на конец 2017 года составляли 6 процентов от всех кредитов и полностью покрывались резервами, а реструктурированные кредиты составляли еще 7 процентов (0,2х основного капитала по методологии Fitch).

«В качестве позитивного момента следует отметить, что основная часть таких кредитов имеет твердое залоговое обеспечение. Долларизация кредитов является также умеренной: работающие и нереструктурированные валютные кредиты составляли 9 процентов от всех кредитов (0,3х основного капитала по методологии Fitch)», – сообщает агентство, расценивая, при этом, крупнейшие из этих кредитов как несущие лишь умеренный риск.

Сообщается, что агрессивные планы банка по увеличению розничного кредитования с акцентом на необеспеченном потребительском кредитовании (в среднем 60 процентов в год в 2018-2020 годы) могут обусловить более высокие кредитные риски, хотя они должны покрываться значительной маржой.