На юге Афганистана двое военных погибли и трое ранены при взрыве мины

2018-03-31 11:21 | www.trend.az | 6

Двое представителей вооруженных сил Афганистана погибли, трое получили ранения в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

Инцидент произошел в 7.00. Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны. По данным местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о жертвах и пострадавших разнятся. Как сообщил представитель местной администрации, по меньшей мере двое военных были ранены.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.