Основные события марта 2018 года в Турции

2018-03-31 11:47 | www.trend.az | 8

Руфиз Хафизоглу

Март 2018 года можно считать месяцем победы для Турции, так как именно в марте ВС Турции полностью освободили административный центр сирийского района Африн.

Март также запомнился рядом других важных политических и экономических событий в Турции

Какие же важные события произошли в марте 2018 года в Турции?

ВС Турции полностью освободили административный центр Африн

Президент Эрдоган заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской Армии (ССА) освободили административный центр сирийского района Африн от террористов PYD и YPG. После освобождения административного центра Турция направила в Африн гуманитарную помощь, а также заявила о начале восстановлении инфраструктуры города.

После установления полного контроля над Африном, Эрдоган заявил, что ВС Турции могут войти в Синджар на севере Ирака для борьбы с РПК.

«Если правительство Ирака будет медлить в борьбе с РПК, то ВС Турции смогут решить этот вопрос быстро», - сказал Эрдоган.

Генштаб Турции обнародовал число погибших за все время турецких военных операций в Сирии

Военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн можно считать одной из наиболее успешных операций ВС Турции. В то же время, не было зафиксировано ни одного случая насилия или жестокости со стороны ВС Турции не только в отношении мирного населения, но и в отношении оказавшихся в плену боевиков.

В рамках операции «Оливковая ветвь» погибли 51 турецких военнослужащих и получили ранения 255 военных. В рамках проведения операции в целом было уничтожено около 4 тысяч террористов.

Экспорт оборонной промышленности Турции растет

В начале марта секретариат оборонной промышленности (SSM) Турции заявил о том, что в январе-феврале текущего года экспорт продукции оборонный промышленности Турции вырос на 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 258,9 миллиона долларов США.

За указанный период в Великобританию было экспортировано продукции оборонной промышленности на 10,5 миллиона долларов, в Индию на 9,4 миллиона долларов, в Китай на 8,2 миллиона долларов, в Катар на 7,9 миллиона долларов, в Италию на 6,4 миллиона долларов, и в Азербайджан на 5,2 миллиона долларов. Остальной объем экспортированной оборонной продукции - на сумму в 191 миллионов долларов пришелся на долю других стран. За последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов

В Анкаре усилены меры безопасности

Полиция Анкары усилила меры безопасности в столице Турции после заявления американской дипломатической миссии о том, что посольство США в Анкаре приостановит работу 5 марта, из соображений безопасности. Также были усилены меры безопасности в местах, где проживают граждане США. После этого в ряде провинций Турции, а также в Анкаре были проведены рейды в рамках, которых были задержаны около 40 человек, среди которых были граждане Ирака и Сирии.

Turkish Airlines (THY) намерена увеличить число местных пилотов

Генеральный директор авиакомпании THY Билал Экши в интервью турецкой прессе заявил о том, что компания намерена увеличить число местных пилотов. Он отметил, что для этого в 2016 году в провинции Айдын на западе Турции был создан учебно-тренировочный центр, где обучается 250 человек.

В настоящее время в THY работает около 800 иностранных пилотов. Ожидается, что учебно-тренировочные центры Турции ежегодно будут выпускать около 400 местных пилотов при ежегодной потребности THY в 500 человек. Авиакомпания THY нацелена на то, чтобы до 2023 года все ее пилоты были местными гражданами. По итогам 2017 года, число турецких пилотов, работающих в компании, составило 2,611 тысячи человек.

В Турции задержали двух греческих военнослужащих - напряженность между Афинами и Анкарой растет

Второго марта двое греческих военных незаконно проникли на территорию Турции и были задержаны. Инцидент произошел в лесном массиве в районе реки Эврос, по которой проходит граница между двумя странами.

В Генштабе ВС Греции подчеркнули, что среди задержанных турецкими солдатами греческих военнослужащих оказался один младший офицер.

Комментируя данный инцидент вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что Турция не будет экстрадировать двух греческий военных которые незаконным путем перешли границу страны. После чего, 7 марта официальный представитель МИД Турции Хами Аксой выступил с резкой критикой в адрес президента Греции Прокописа Павлопулоса и призвал его уважать территориальную целостность Турции.