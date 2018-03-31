Министерство о вооруженном инциденте в национальном парке

2018-03-31 12:32 | www.oxu.az | 8

30 марта около 22:10 сотрудники Ширванского национального парка провели оперативные мероприятия, на основе полученных данных о появлении браконьеров на территории парка.

Об этом Oxu.Az сказали в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Во время проведенной операции на территории парка были обнаружены браконьеры, охотящиеся на джейранов.

В ходе операции браконьеры не подчинились законным требованиям сотрудников парка, и один из них открыл огонь по участковому инспектору Ширванского национального парка Ильтифату Халыгову, легко ранив его в живот.

В результате проведенных оперативных мероприятий один из браконьеров был задержан сотрудниками Национального парка, а другой, стрелявший в инспектора, воспользовавшись темнотой, сумел скрыться.

В ходе осмотра места происшествия в качестве вещественного доказательства был обнаружен незаконно отловленный джейран, нож, и фонарь.

Задержанный браконьер был передан сотрудникам Национального парка.

Для задержания сбежавшего браконьера сотрудники Ширванского национального парка обратились в правоохранительные органы.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что задержанный – житель села Атбулаг Эльвин Исрафилов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель села Агбулаг Гаджигабульского района Рахиль Агаев.