Узбекистан активно рекламирует свой туристический потенциал в Таджикистане

2018-03-31 12:13 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Узбекистан приступил к масштабной рекламе своего туристического потенциала в Таджикистане для привлечения туристов из соседней республики. Об этом говорится в пресс-релизе Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

В пресс-релизе отмечается, что в связи с отменой визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма использует различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны.

Как видно по фотографиям, размещённым на сайте Госкомтуризма, реклама туристических направлений Узбекистана размещена на автомобилях городских служб такси Таджикистана.

«Присутствие на подобных рекламных площадках призвано увеличить информированность населения Таджикистана о достопримечательностях, повысить узнаваемость и заинтересованность в путешествиях по Узбекистану», – говорится в пресс-релизе.